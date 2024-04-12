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Гинда Иван Данилович

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

29.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1876

Отец: Гинда Даниил Иванович

Мать: Анастасия Осиповна

Раздельное, Львівська область
дом 53
Бракосочетание
24.11.1902

Жена: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 53/31
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Юстина Ивановна

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
18.06.1907

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Раздельное, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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