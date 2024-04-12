Гинда Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения29.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1876
Отец: Гинда Даниил Иванович
Мать: Анастасия Осиповна
дом 53
Бракосочетание
24.11.1902
Жена: Мария Григорьевна
дом 53/31
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Юстина Ивановна
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
18.06.1907
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно