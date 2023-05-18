(Чума) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.11.1902
Муж: Гинда Иван Данилович
дом 53/31
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Юстина Ивановна
Отец ребёнка: Гинда Иван Данилович
Рождение ребёнка
18.06.1907
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Гинда Иван Данилович
Смерть
Неизвестно