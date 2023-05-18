(Чума) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чума) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.1902

Муж: Гинда Иван Данилович

Раздельное, Львівська область
дом 53/31
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Юстина Ивановна

Отец ребёнка: Гинда Иван Данилович

Рождение ребёнка
18.06.1907

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Гинда Иван Данилович

Раздельное, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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