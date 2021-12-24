Лайтер Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1966
Бракосочетание
Между 1982 и 1987
Место жительства
С 1987
Рождение ребёнка
25.04.1987
Дочь: Сивокозова (Сердюк) Валерия Евгеньевна
Отец ребёнка: Сердюк Евгений Данилович
Рождение ребёнка
17.04.1988
Сын: Сердюк Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Сердюк Евгений Данилович