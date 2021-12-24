Лайтер Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайтер Наталья Николаевна

Место рождения

Зачатовка

Дата рождения

18.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1966
Бракосочетание
Между 1982 и 1987

Муж: Сердюк Евгений Данилович

Место жительства
С 1987
Рождение ребёнка
25.04.1987

Дочь: Сивокозова (Сердюк) Валерия Евгеньевна

Отец ребёнка: Сердюк Евгений Данилович

Рождение ребёнка
17.04.1988

Сын: Сердюк Станислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Сердюк Евгений Данилович

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