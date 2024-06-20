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Шахов Сергей Викторович

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

30.09.1965

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1965

Отец: Шахов Виктор Павлович

Мать: Шахова (Потеряева) Нина Васильевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
20.07.1991

Жена: Шахова (Пономарева) Лариса Борисовна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахова (Пономарева) Лариса Борисовна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахова (Пономарева) Лариса Борисовна

Талица, Талицкий, Свердловская область

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