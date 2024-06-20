Шахов Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения30.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1965
Бракосочетание
20.07.1991
Рождение ребёнка
10.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахова (Пономарева) Лариса Борисовна
Рождение ребёнка
17.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахова (Пономарева) Лариса Борисовна