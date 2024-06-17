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Агафья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

27.01.1792

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Баяндина Анна Степановна

Отец ребёнка: Баяндин Степан Григорьевич

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Баяндина Матрона Степановна

Отец ребёнка: Баяндин Степан Григорьевич

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Баяндин Козьма Степанович

Отец ребёнка: Баяндин Степан Григорьевич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1782

Сын: Баяндин Ефим Степанович

Отец ребёнка: Баяндин Степан Григорьевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
27.01.1792
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 6

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