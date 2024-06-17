Агафья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти27.01.1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Баяндина Анна Степановна
Отец ребёнка: Баяндин Степан Григорьевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Баяндина Матрона Степановна
Отец ребёнка: Баяндин Степан Григорьевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1773
Сын: Баяндин Козьма Степанович
Отец ребёнка: Баяндин Степан Григорьевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Баяндин Степан Григорьевич
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
27.01.1792
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 6