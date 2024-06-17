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Баяндин Степан Григорьевич

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1726

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Баяндин Григорий Михайлович

Мать: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Баяндин Фадей Степанович

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Баяндина Анна Степановна

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Баяндина Матрона Степановна

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Баяндин Козьма Степанович

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1782

Сын: Баяндин Ефим Степанович

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
1789
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)

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