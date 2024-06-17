Баяндин Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Баяндин Григорий Михайлович
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Баяндина Анна Степановна
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Баяндина Матрона Степановна
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1773
Сын: Баяндин Козьма Степанович
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
1789
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)