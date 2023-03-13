Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зимина Акулина
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Зайцевъ Трифанъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
?.03.1784
Дочь: Зайцева Авдотья
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
19.02.1791
Сын: Зайцевъ Остафий
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Зайцевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Василий