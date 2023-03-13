Зайцевъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцевъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Зайцевъ Петръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зимина Акулина

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Зайцевъ Трифанъ

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1784

Дочь: Зайцева Авдотья

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1791

Сын: Зайцевъ Остафий

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцевъ Оксинья Лукьянова

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