Зайцевъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Зайцевъ Петръ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зимина Акулина
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Зайцевъ Трифанъ
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
?.03.1784
Дочь: Зайцева Авдотья
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
19.02.1791
Сын: Зайцевъ Остафий
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Зайцевъ Оксинья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно