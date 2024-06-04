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Занкин Леонид Иванович

Место рождения

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Занкин Иван Егорович

Мать: не указана

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занкин Геннадий Лонидович

Мать ребёнка: не указана

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушпанова (Занкина) Тамара Лонидовна

Мать ребёнка: не указана

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занкин Александр Лонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занкин Олег Лонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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