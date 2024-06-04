Занкин Леонид Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Занкин Иван Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Занкин Геннадий Лонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушпанова (Занкина) Тамара Лонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Занкин Александр Лонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно