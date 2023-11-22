Иванов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1962
Сын: Иванов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
19.07.1966
Дочь: Иванова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно