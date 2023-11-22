Иванов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1962

Сын: Иванов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
19.07.1966

Дочь: Иванова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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