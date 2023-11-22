Иванова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1966

Отец: Иванов Владимир Иванович

Мать: Иванова Валентина Александровна

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