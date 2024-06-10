Симонова (Павлова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова (Павлова) Антонина Александровна

Симонова (Павлова) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Павлов Александр Павлович

Мать: Павлова (Беляева) Екатерина Иссаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаленко (Симонова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Симонов Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Черненченко (Симонова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Симонов Михаил Петрович

Смерть
1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.