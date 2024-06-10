Симонова (Павлова) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симонов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаленко (Симонова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Симонов Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Черненченко (Симонова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Симонов Михаил Петрович
Смерть
1992