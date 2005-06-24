Черненченко (Симонова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненченко (Симонова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1929

Дата смерти

24.06.2005

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929

Отец: Симонов Михаил Петрович

Мать: Симонова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
06.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черненченко Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черненченко Сергей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненченко Сергей Тимофеевич

Смерть
24.06.2005