Черненченко (Симонова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1929
Дата смерти24.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929
Рождение ребёнка
06.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненченко Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненченко Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.2005