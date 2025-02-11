Марашев Алексей Мартемьянов 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Марашев Алексей Мартемьянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1864, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 17.12.1867, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Марашев Мартемьян Николаев1820 г.р.
Мать
Марашева Варвара Кузьмина1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Марашев Мартемьян Николаев

Мать: Марашева Варвара Кузьмина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
17.12.1867
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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