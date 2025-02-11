Марашев Алексей Мартемьянов
мужской, родился 1864, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 17.12.1867, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМарашев Мартемьян Николаев1820 г.р.
МатьМарашева Варвара Кузьмина1825 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.12.1867
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область