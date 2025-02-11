(Марашева) Федосья Мартемьянова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

(Марашева) Федосья Мартемьянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Марашев Мартемьян Николаев1820 г.р.
Мать
Марашева Варвара Кузьмина1825 г.р.
Дети
Васянин (Гурьянов) Степан Семёнов28.07.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Марашев Мартемьян Николаев

Мать: Марашева Варвара Кузьмина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

41

Рождение ребёнка
28.07.1877

Сын: Васянин (Гурьянов) Степан Семёнов

Отец ребёнка: Васянин (Гурьянов) Семён Семёнов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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