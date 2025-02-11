(Марашева) Федосья Мартемьянова
женский, родилась 1853, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМарашев Мартемьян Николаев1820 г.р.
МатьМарашева Варвара Кузьмина1825 г.р.
Дети
Васянин (Гурьянов) Степан Семёнов28.07.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
28.07.1877
Сын: Васянин (Гурьянов) Степан Семёнов
Отец ребёнка: Васянин (Гурьянов) Семён Семёнов
Смерть
Неизвестно