Лаврентьев Игнатий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьев Игнатий Кузьмич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Лаврентьев Кузьма

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Неонилла Игнатовна

Мать ребёнка: Лаврентьева Дарья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Зиновия Игнатовна

Мать ребёнка: Лаврентьева Дарья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврентьева Дарья

Смерть
Неизвестно
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