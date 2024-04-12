Лаврентьев Игнатий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Лаврентьев Кузьма
Мать: ?
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Неонилла Игнатовна
Мать ребёнка: Лаврентьева Дарья
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Зиновия Игнатовна
Мать ребёнка: Лаврентьева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврентьева Дарья
Смерть
Неизвестно