Лаврентьева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Неонилла Игнатовна
Отец ребёнка: Лаврентьев Игнатий Кузьмич
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Зиновия Игнатовна
Отец ребёнка: Лаврентьев Игнатий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно