Лаврентьева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Неонилла Игнатовна

Отец ребёнка: Лаврентьев Игнатий Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Зиновия Игнатовна

Отец ребёнка: Лаврентьев Игнатий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Игнатий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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