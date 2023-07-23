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Петухова (Сизова) Ольга Павловна

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сизов Павел

Мать: Сизова Татьяна Фоминична

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Муж: Петухов Дмитрий Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1892 ст.

Сын: Петухов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1894 ст.

Сын: Петухов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.

Сын: Петухов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вдова.
Смерть
Неизвестно

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