Петухова (Сизова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сизов Павел
Мать: Сизова Татьяна Фоминична
Бракосочетание
31.01.1888 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1892 ст.
Сын: Петухов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1894 ст.
Сын: Петухов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий Иванович
Место жительства
1915
Вдова.
Смерть
Неизвестно