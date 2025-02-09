Рясков Игорь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рясков Игорь

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряскова (Кубишина) Людмила Иосифовна

Рождение ребёнка
03.10.1982

Сын: Рясков Александр Игоревич

Мать ребёнка: Ряскова (Кубишина) Людмила Иосифовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1991

Дочь: (Ряскова) Евгения Игоревна

Мать ребёнка: Ряскова (Кубишина) Людмила Иосифовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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