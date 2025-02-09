Рясков Игорь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1982
Сын: Рясков Александр Игоревич
Мать ребёнка: Ряскова (Кубишина) Людмила Иосифовна
Рождение ребёнка
01.01.1991
Дочь: (Ряскова) Евгения Игоревна
Мать ребёнка: Ряскова (Кубишина) Людмила Иосифовна