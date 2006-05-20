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Соловьев Сергей Анатольевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

12.06.1973

Дата смерти

20.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.10.1995

Сын: Соловьев Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева Алла Вячеславовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.12.2005

Дочь: Соловьева Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьева Алла Вячеславовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Алла Вячеславовна

Смерть
20.05.2006
Пермь, Пермский, Пермский край
погиб в автоаварии
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