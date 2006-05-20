Соловьев Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1973
Дата смерти20.05.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1973
Рождение ребёнка
28.10.1995
Сын: Соловьев Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева Алла Вячеславовна
Рождение ребёнка
03.12.2005
Дочь: Соловьева Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьева Алла Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.2006
погиб в автоаварии