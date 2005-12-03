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Соловьева Дарья Сергеевна
Соловьева Дарья Сергеевна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
03.12.2005
Пол
Женский
Отец
Соловьев Сергей Анатольевич
1973 г.р.
Мать
Соловьева (Трясцина) Алла Вячеславовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2005
Отец:
Соловьев Сергей Анатольевич
Мать:
Соловьева Алла Вячеславовна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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