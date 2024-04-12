Спирин Евстафий Мартинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.09.1813
Дата смерти24.10.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.09.1813
Отец: Спирин Мартин Кузьмич
Мать: Спирина Ефимия Вавиловна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Спирин Максим Евстафиевич
Мать ребёнка: Спирина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Спирина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирина Евдокия
Смерть
24.10.1854