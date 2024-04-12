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Спирин Евстафий Мартинович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 20.09.1813

Дата смерти

24.10.1854

Пол

Мужской

Отец

1790 или 1794 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 20.09.1813

Отец: Спирин Мартин Кузьмич

Мать: Спирина Ефимия Вавиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Спирин Максим Евстафиевич

Мать ребёнка: Спирина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Спирин Роман Евстафиевич

Мать ребёнка: Спирина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Евдокия

Смерть
24.10.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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