Спирина Ефимия Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 20.09.1813
Сын: Спирин Евстафий Мартинович
Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 30.11.1815
Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич
Рождение ребёнка
01.06.1819
Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич
Рождение ребёнка
01.10.1821
Дочь: Спирина Фекла Мартиновна
Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Спирина Акилина Мартиновна
Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Спирина Параскева Мартиновна
Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно