Спирина Ефимия Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирина Ефимия Вавиловна

Спирина Ефимия Вавиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.09.1813

Сын: Спирин Евстафий Мартинович

Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.11.1815

Сын: Спирин Андрей Мартинович

Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1819

Сын: Спирин Федор Мартинович

Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1821

Дочь: Спирина Фекла Мартиновна

Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Спирина Акилина Мартиновна

Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Спирина Параскева Мартиновна

Отец ребёнка: Спирин Мартин Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Мартин Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close