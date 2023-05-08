Цыганкова Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова Евдокия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Цыганков Гордей Васильевич

Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1802 или 1804

Дочь: Цыганкова Устиния Васильевна

Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович

Рождение ребёнка
Около 24.11.1812

Сын: Цыганков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.10.1815

Дочь: Цыганкова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1818

Дочь: Цыганкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Василий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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