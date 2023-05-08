Цыганкова Евдокия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Цыганков Гордей Васильевич
Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1802 или 1804
Дочь: Цыганкова Устиния Васильевна
Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 24.11.1812
Сын: Цыганков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 17.10.1815
Дочь: Цыганкова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
07.12.1818
Дочь: Цыганкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Цыганков Василий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно