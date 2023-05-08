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Цыганков Василий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Цыганков Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Цыганков Гордей Васильевич

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна

Рождение ребёнка
1802 или 1804

Дочь: Цыганкова Устиния Васильевна

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 24.11.1812

Сын: Цыганков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.10.1815

Дочь: Цыганкова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1818

Дочь: Цыганкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова Евдокия Сидоровна

Смерть
Около 1830
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