Цыганков Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Цыганков Абрам
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Цыганков Гордей Васильевич
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
1802 или 1804
Дочь: Цыганкова Устиния Васильевна
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 24.11.1812
Сын: Цыганков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 17.10.1815
Дочь: Цыганкова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
07.12.1818
Дочь: Цыганкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1830