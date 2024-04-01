Трушников Иван Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Кононов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Трушников Конон Драгун
Рождение ребёнка
13.06.1770
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1779
Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно