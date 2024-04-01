Трушников Иван Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Кононов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Иван Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Кононов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Трушников Конон Драгун

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1770

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова

Рождение ребёнка
Около ?.06.1779

Сын: Трушников Козма Иванов

Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Трушникова Лукия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Лукия Федорова

Смерть
Неизвестно
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