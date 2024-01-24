Челпанова (Баскакова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челпанова (Баскакова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1877

Дата смерти

30.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1877

Отец: Баскаков Василий Николаевич

Мать: Баскакова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
08.01.1905

Дочь: Власова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1907

Сын: Челпанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1908

Дочь: Консон Анна Михайловна

Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1912

Дочь: Гусева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Челпанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1919

Дочь: Аринченкова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челпанов Михаил Иванович

Смерть
30.03.1942
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