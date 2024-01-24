Челпанова (Баскакова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1877
Дата смерти30.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1877
Рождение ребёнка
08.01.1905
Дочь: Власова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1907
Сын: Челпанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1908
Дочь: Консон Анна Михайловна
Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1912
Дочь: Гусева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Челпанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1919
Дочь: Аринченкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Челпанов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1942