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Кармакских Иван Леонтьевич

Место рождения

Скородум

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Кармацких Леонтий Андреевич

Мать: не указана

Ревизская сказка 1743 года. Кармацкой 66 - 83
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кармацкая (Посохова) Маремьяна Васильева

Рождение ребёнка
1715

Сын: Кармакских Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Кармацкая (Посохова) Маремьяна Васильева

Смерть
Неизвестно

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