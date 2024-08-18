Кармакских Иван Леонтьевич
Место рожденияСкородум
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Кармацких Леонтий Андреевич
Мать: не указана
Ревизская сказка 1743 года. Кармацкой 66 - 83
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кармакских Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Кармацкая (Посохова) Маремьяна Васильева
Смерть
Неизвестно