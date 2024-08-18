Кармацкая (Посохова) Маремьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Посохов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кармакских Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Кармакских Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Кармацкая Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кармацкий Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: не указан
РК 1763г. Дмитрий 6 – 23
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Кармацкая Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно