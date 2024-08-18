Кармацкая (Посохова) Маремьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармацкая (Посохова) Маремьяна Васильева

Место рождения

Посохова, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Посохов Василий

Мать: не указана

Посохова, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармакских Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1715

Сын: Кармакских Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Кармакских Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Кармацкая Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Скородум, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кармацкий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Скородум, Тюменский округ, Уральская область
РК 1763г. Дмитрий 6 – 23
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Кармацкая Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Скородум, Тюменский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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