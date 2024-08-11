Гоголева (Павлова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Павлова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
21.09.1955

Сын: Гоголев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Гоголев Алексей Семенович

Некшино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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