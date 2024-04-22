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Вторая Жена Ксения Филатова

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Филат Степанов

Мать: Параскева Никитина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1814 Старого Фитюкова нет ИВ-1815 Жена ево Оксинья Филатова 35 МК-1818 У кого кто родился 01/01.05.1818 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Федора Сергеева жена Оксинья... Показать все
Бракосочетание
27.04.1814

Муж: Второй Муж Примак Фёдор Сергеев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1814 27.04.1814 Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатекова вдовец крестьянин Федор Сергеев с девкою той же вотчины и деревни крестьянина Филата Стефанова дочерью Оксиньей полуторым браком, он... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1818

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Второй Муж Примак Фёдор Сергеев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1818 У кого кто родился 01/01.05.1818 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Федора Сергеева жена Оксинья Филатова родила дочь Ирину, которая молитвована и крещена священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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