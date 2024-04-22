Вторая Жена Ксения Филатова
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Филат Степанов
Мать: Параскева Никитина
ИВ-1814 Старого Фитюкова нет ИВ-1815 Жена ево Оксинья Филатова 35 МК-1818 У кого кто родился 01/01.05.1818 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Федора Сергеева жена Оксинья... Показать все
Бракосочетание
27.04.1814
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1814 27.04.1814 Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатекова вдовец крестьянин Федор Сергеев с девкою той же вотчины и деревни крестьянина Филата Стефанова дочерью Оксиньей полуторым браком, он... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1818
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Второй Муж Примак Фёдор Сергеев
МК-1818 У кого кто родился 01/01.05.1818 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Федора Сергеева жена Оксинья Филатова родила дочь Ирину, которая молитвована и крещена священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно