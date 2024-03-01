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Ирина Фёдорова

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

01.05.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1818

Отец: Второй Муж Примак Фёдор Сергеев

Мать: Вторая Жена Ксения Филатова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1818 У кого кто родился 01/01.05.1818 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Федора Сергеева жена Оксинья Филатова родила дочь Ирину, которая молитвована и крещена священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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