Ирина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения01.05.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1818
МК-1818 У кого кто родился 01/01.05.1818 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Федора Сергеева жена Оксинья Филатова родила дочь Ирину, которая молитвована и крещена священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно