Рудаков Дементий Евтихьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1718
Отец: Рудаков Евтихий
Мать: не указана
ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Рудакова Марина Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Березник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1749
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)