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Рудаков Дементий Евтихьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

До 1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Рудаков Евтихий

Мать: не указана

ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Рудакова Марина Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Березник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1749
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)

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