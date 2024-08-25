Рудаков Евтихий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Евтихий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1711

Сын: Рудаков Василий Евтихьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Рудаков Дементий Евтихьевич

Мать ребёнка: не указана

ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Смерть
Неизвестно

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