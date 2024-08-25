Рудаков Евтихий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1711
Сын: Рудаков Василий Евтихьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Рудаков Дементий Евтихьевич
Мать ребёнка: не указана
ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Смерть
Неизвестно