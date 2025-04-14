Галкина (Пирогова) Евдокия (Дуся) Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смерти05.02.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: Ласкаткина (Галкина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Иванович
Долгово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.02.1918