Галкина (Пирогова) Евдокия (Дуся) Дмитриевна 1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГалкина (Пирогова) Евдокия (Дуся) Дмитриевна

Галкина (Пирогова) Евдокия (Дуся) Дмитриевна

Место рождения

Пирогово, Раменская волость, Любимский уезд

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

05.02.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Раменская волость, Любимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Ласкаткина (Галкина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Иванович

Долгово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.02.1918

Мы используем куки для улучшения работы сайта.