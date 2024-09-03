Коланда Емельян Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Коланда Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1923
Сын: Колонда Георгий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Смерть
Неизвестно