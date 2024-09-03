Коланда Емельян Михайлович Около 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коланда Емельян Михайлович

Место рождения

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Коланда Михаил

Мать: не указана

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Колонда Георгий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Смерть
Неизвестно

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