Горохов Иван Никифоров
Место рожденияХреновое
Дата рождения?.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1869
Отец: Горохов Никифор Васильев
Мать: Горохова Дария Симионова
Хреновое
Бракосочетание
20.04.1887
Жена: Горохова Анна Андреева
Рождение ребёнка
24.10.1890
Мать ребёнка: Горохова Анна Андреева
Рождение ребёнка
26.05.1892
Дочь: Новикова Елена Иванова
Мать ребёнка: Горохова Анна Андреева
Рождение ребёнка
07.02.1909
Мать ребёнка: Горохова Анна Андреева
Смерть
Неизвестно