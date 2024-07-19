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Горохов Иван Никифоров

Место рождения

Хреновое

Дата рождения

?.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1869

Отец: Горохов Никифор Васильев

Мать: Горохова Дария Симионова

Хреновое
Бракосочетание
20.04.1887

Жена: Горохова Анна Андреева

Рождение ребёнка
24.10.1890

Сын: Горохов Димитрий Иванов

Мать ребёнка: Горохова Анна Андреева

Рождение ребёнка
26.05.1892

Дочь: Новикова Елена Иванова

Мать ребёнка: Горохова Анна Андреева

Рождение ребёнка
07.02.1909

Сын: Горохов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Горохова Анна Андреева

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

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