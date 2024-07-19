Горохова (Кобякова) Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения?.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1887
Рождение ребёнка
24.10.1890
Отец ребёнка: Горохов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
26.05.1892
Дочь: Новикова Елена Иванова
Отец ребёнка: Горохов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
07.02.1909
Отец ребёнка: Горохов Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно