Горохова (Кобякова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Кобякова) Анна Андреева

Место рождения

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

?.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.04.1887

Муж: Горохов Иван Никифоров

Рождение ребёнка
24.10.1890

Сын: Горохов Димитрий Иванов

Отец ребёнка: Горохов Иван Никифоров

Рождение ребёнка
26.05.1892

Дочь: Новикова Елена Иванова

Отец ребёнка: Горохов Иван Никифоров

Рождение ребёнка
07.02.1909

Сын: Горохов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Горохов Иван Никифоров

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

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