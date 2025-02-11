Марусин Федор Сергеевич 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Марусин Федор Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Марусин Сергей Фомич1797 г.р.
Мать
Марусина Евдокия Ивановна1804 г.р.
Дети
Марусин Егор Федорович1858 г.р.
Марусин Никанор Федорович1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Марусин Сергей Фомич

Мать: Марусина Евдокия Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Марусин Егор Федорович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1863

Сын: Марусин Никанор Федорович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.