Марусин Федор Сергеевич
мужской, родился 1828, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМарусин Сергей Фомич1797 г.р.
МатьМарусина Евдокия Ивановна1804 г.р.
Дети
Марусин Егор Федорович1858 г.р.
Марусин Никанор Федорович1863 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Марусин Сергей Фомич
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Марусин Никанор Федорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно