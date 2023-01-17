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Марусина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Марусин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Марусин Ульян Сергеевич

Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Марусин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Марусин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Марусин Спиридон Сергеевич

Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Марусин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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