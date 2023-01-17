Марусина Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Марусин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Марусин Спиридон Сергеевич
Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Марусин Сергей Фомич
Смерть
Неизвестно