Марусин Егор Федорович 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Марусин Егор Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Марусин Федор Сергеевич1828 г.р.
Супруги
Марусина Пелагея Петровна Целякова1857 г.р.
Марусина Прасковья Федоровна Семенычева1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Марусин Федор Сергеевич

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.07.1877

Жена: Марусина Пелагея Петровна Целякова

Бракосочетание
21.05.1893

Жена: Марусина Прасковья Федоровна Семенычева

Смерть
Неизвестно

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