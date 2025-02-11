Марусин Егор Федорович
мужской, родился 1858, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМарусин Федор Сергеевич1828 г.р.
Супруги
Марусина Пелагея Петровна Целякова1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Марусин Федор Сергеевич
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.07.1877
Бракосочетание
21.05.1893
Смерть
Неизвестно