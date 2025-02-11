Матвей Кузьмин 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвей Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Дарья Данилова1807 г.р.
Отец
Кузьма Никитин1806 г.р.
Супруги
Анастасия Ермолаева1825 г.р.
Дети
Егор Матвеев1852 г.р.
Кирилл Матвеев1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кузьма Никитин

Мать: Дарья Данилова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ермолаева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Егор Матвеев

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кирилл Матвеев

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

62

Смерть
Неизвестно

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