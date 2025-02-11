Матвей Кузьмин
мужской, родился 1831, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьДарья Данилова1807 г.р.
ОтецКузьма Никитин1806 г.р.
Супруги
Анастасия Ермолаева1825 г.р.
Дети
Егор Матвеев1852 г.р.
Кирилл Матвеев1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Кузьма Никитин
Мать: Дарья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ермолаева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егор Матвеев
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кирилл Матвеев
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно