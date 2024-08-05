Артюхина (Самагаева) Евгения Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самагин (Самагаев) Феофилакт (Феофан)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Артюхин Иван (Иоанн) Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Артюхин Иван (Иоанн) Васильевич
Смерть
Неизвестно