Артюхина (Самагаева) Евгения Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина (Самагаева) Евгения Феофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самагин (Самагаев) Феофилакт (Феофан)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Иван (Иоанн) Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Артюхин Иван Иванович

Отец ребёнка: Артюхин Иван (Иоанн) Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Артюхин Василий Иванович

Отец ребёнка: Артюхин Иван (Иоанн) Васильевич

Смерть
Неизвестно

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