Самагин (Самагаев) Феофилакт (Феофан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самагин (Самагаев) Егор Феофилактович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артюхина (Самагаева) Евгения Феофилактовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самагин (Самагаев) Прокопий Феофилактович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно