Барткевич Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барткевич Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барткевич Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Барткевич Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барткевич Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кругликова (Барткевич) Олеся Евгеньева

Отец ребёнка: Барткевич Евгений

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