Барткевич Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барткевич Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Барткевич Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барткевич Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кругликова (Барткевич) Олеся Евгеньева
Отец ребёнка: Барткевич Евгений