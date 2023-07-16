Барткевич Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барткевич Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барткевич Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Барткевич Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барткевич Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кругликова Олеся Евгеньева

Мать ребёнка: Барткевич Лидия Алексеевна

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