Сударева (Майорова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударева (Майорова) Лидия Васильевна

Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

16.01.1936

Дата смерти

11.12.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Вычислено 1906 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1936

Отец: Майоров Василий Михайлович

Мать: Майорова Татьяна Михайловна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Бракосочетание
04.01.1964

Муж: Сударев Михаил Константинович

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
4 января 1964 запись № 9 в ЗАГСе
Рождение ребёнка
26.10.1964

Сын: Сударев Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Сударев Михаил Константинович

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сударев Михаил Константинович

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
11.12.1988
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

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