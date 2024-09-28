Сударева (Майорова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1936
Дата смерти11.12.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1936
Бракосочетание
04.01.1964
4 января 1964 запись № 9 в ЗАГСе
Рождение ребёнка
26.10.1964
Сын: Сударев Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Сударев Михаил Константинович
Рождение ребёнка
02.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сударев Михаил Константинович
Смерть
11.12.1988