Исправникова Настасья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739
Сын: Исправников Павел Макеевич
Отец ребёнка: Исправников Макей Симонович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Исправников Семен Макеевич
Отец ребёнка: Исправников Макей Симонович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Парасковья Макеевна
Отец ребёнка: Исправников Макей Симонович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Василиса Макеевна
Отец ребёнка: Исправников Макей Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно