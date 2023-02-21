Исправникова Настасья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Настасья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Исправников Павел Макеевич

Отец ребёнка: Исправников Макей Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Исправников Семен Макеевич

Отец ребёнка: Исправников Макей Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Парасковья Макеевна

Отец ребёнка: Исправников Макей Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Василиса Макеевна

Отец ребёнка: Исправников Макей Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Макей Симонович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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