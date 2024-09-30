Ниукканен Абрам Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1849
Бракосочетание
29.09.1878
Рождение ребёнка
07.08.1879
Сын: Ниукканен Андрей Абрамович
Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1890
Дочь: (Ниукканен) Екатерина Абрамовна
Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна
Рождение ребёнка
21.03.1892
Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна
Рождение ребёнка
03.05.1894
Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна
Рождение ребёнка
29.02.1896
Дочь: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна
Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна
Рождение ребёнка
23.10.1899
Дочь: (Ниукканен) Софья Абрамовна
Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна
Смерть
Неизвестно