Ниукканен Абрам Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиукканен Абрам Андреевич

Ниукканен Абрам Андреевич

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

10.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1849

Отец: Ниукканен Андрей Абрамович

Мать: Ниукканен (Кевели) Анна Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.09.1878

Жена: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна

Рождение ребёнка
07.08.1879

Сын: Ниукканен Андрей Абрамович

Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1890

Дочь: (Ниукканен) Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1892

Сын: Ниукканен Иван Абрамович

Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1894

Сын: Ниукканен Адам Абрамович

Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1896

Дочь: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна

Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1899

Дочь: (Ниукканен) Софья Абрамовна

Мать ребёнка: Ниукканен (Тиелинен) Софья Петровна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.