Ниукканен (Кевели) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
10.05.1849
Сын: Ниукканен Абрам Андреевич
Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
09.12.1853
Сын: Ниукканен Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
24.06.1859
Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
30.07.1860
Дочь: (Ниукканен) Вальборга Андреевна
Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
29.06.1863
Сын: Ниукканен Генрих Андреевич
Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович
Смерть
Неизвестно