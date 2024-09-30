Ниукканен (Кевели) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниукканен (Кевели) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1846

Муж: Ниукканен Андрей Абрамович

Рождение ребёнка
10.05.1849

Сын: Ниукканен Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1853

Сын: Ниукканен Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1859

Сын: Ниукканен Петр Андреевич

Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1860

Дочь: (Ниукканен) Вальборга Андреевна

Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1863

Сын: Ниукканен Генрих Андреевич

Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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